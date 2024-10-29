Гнал на красный более 140 км/ч. Дело о смертельном ДТП на Литейном дошло до суда

ДТП произошло ранним утром 10 мая на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля. По версии следствия, 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья на автомобиле KIA Rio проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток на скорости более 140 км/ч, сообщает 29 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга. Там он столкнулся с KIA Sorento.

В результате аварии многочисленные травмы получил 37-летний пассажир «Рио». Мужчина вскоре скончался от них в больнице. Ранее сообщалось, что серьезно пострадал и еще один пассажир этой машины.