Гнал на красный более 140 км/ч. Дело о смертельном ДТП на Литейном дошло до суда

ДТП произошло ранним утром 10 мая на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля. По версии следствия, 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья на автомобиле KIA Rio проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток на скорости более 140 км/ч, сообщает 29 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга. Там он столкнулся с KIA Sorento.
В результате аварии многочисленные травмы получил 37-летний пассажир «Рио». Мужчина вскоре скончался от них в больнице. Ранее сообщалось, что серьезно пострадал и еще один пассажир этой машины.
Предполагали, что водитель был нетрезв. Однако уголовное дело возбуждено по третьей части статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), а не по четвертой, под которую попадает состояние опьянения.
В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя. Дело передано в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.
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