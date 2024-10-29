Рухнувший корпус ИТМО дожил до реставрации. Показываем, как выглядит здание изнутри

Корпус ИТМО на улице Ломоносова, 9, который частично обрушился в 2019 году, отреставрируют и приспособят для современного использования. Проектная документация получила положительное заключение. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте комитета по охране памятников.
«Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования» <…> соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия», — говорится в выводе экспертизы. Документацию разработало ООО «Мир».
По проекту планируется усилить фундаменты, заменить перекрытия, восстановить оконные проемы и заменить и отреставрировать двери, заменить стропильную систему крыши, восстановить кладку существующих и обрушившихся сводов, обрушившихся кирпичных стен. Исторические объемно-пространственные решения предполагается сохранить. Также будет выполнена перепланировка и чистовая отделка.
Здание Коммерческого училища с оградой — памятник регионального значения. Училище было построено в стиле эклектика с готическими мотивами 1869 году, однако 4 и 5 этажи были надстроены в 1937 году. В начале 1960-х годов здание реконструировали.
Частичное обрушение произошло в феврале 2019 года — рухнули перекрытия с последнего по первый этаж. После комитет по охране памятников судился с ИТМО, потребовав восстановить корпус. Суд еще в 2019 году обязал вуз провести противоаварийные работы, что и было сделано.
В 2024 году проектная документация по реставрации и восстановлению здания была направлена в комитет по охране памятников, однако КГИОП отказал в согласовании и отправил проект на доработку. При второй попытке были учтены замечания комитета.
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