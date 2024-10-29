Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 763мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Промышленный Петербург
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Рейтинги "Фонтанки"
Город Рухнувший корпус ИТМО дожил до реставрации. Показываем, как выглядит здание изнутри

Рухнувший корпус ИТМО дожил до реставрации. Показываем, как выглядит здание изнутри

5 155
8 комментариев

Корпус ИТМО на улице Ломоносова, 9, который частично обрушился в 2019 году, отреставрируют и приспособят для современного использования. Проектная документация получила положительное заключение. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте комитета по охране памятников.

«Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования» <…> соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия», — говорится в выводе экспертизы. Документацию разработало ООО «Мир».

+4

По проекту планируется усилить фундаменты, заменить перекрытия, восстановить оконные проемы и заменить и отреставрировать двери, заменить стропильную систему крыши, восстановить кладку существующих и обрушившихся сводов, обрушившихся кирпичных стен. Исторические объемно-пространственные решения предполагается сохранить. Также будет выполнена перепланировка и чистовая отделка.

Здание Коммерческого училища с оградой — памятник регионального значения. Училище было построено в стиле эклектика с готическими мотивами 1869 году, однако 4 и 5 этажи были надстроены в 1937 году. В начале 1960-х годов здание реконструировали.

Частичное обрушение произошло в феврале 2019 года — рухнули перекрытия с последнего по первый этаж. После комитет по охране памятников судился с ИТМО, потребовав восстановить корпус. Суд еще в 2019 году обязал вуз провести противоаварийные работы, что и было сделано.

В 2024 году проектная документация по реставрации и восстановлению здания была направлена в комитет по охране памятников, однако КГИОП отказал в согласовании и отправил проект на доработку. При второй попытке были учтены замечания комитета.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
VKuser133194187
1 час
Вот как всё у нас быстро делается! И пяти лет не прошло , а проект уже готов. Так держать!
Danik
13 минут
С 2019 года ждет? Это еще только документацию подали. Далее утверждение, конкурс, тендер, утверждение и выход на объект. Еще лет 5 пройдет до начала реальной работы. Лет 10 ковырять будут. Ура!)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
ТОП 5
Новости компаний
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12