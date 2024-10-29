«Летела долго и высоко, и очень громкий удар об асфальт». Подробности смертельного ДТП на Пограничника Гарькавого

В отношении водителя «Форда Фиесты», сбившего насмерть пожилую женщину в Красносельском районе Петербурга, полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом сообщает 29 октября пресс-служба ГУ МВД по городу и области. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.

ДТП случилось, как уже писала «Фонтанка», 28 октября в 18:48, то есть уже в тёмное время суток, на улице Пограничника Гарькавого, 7/21. «Фиеста» сбила 77-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулём «Форда» был, по данным «Фонтанки», 28-летний петербуржец, машина принадлежит его старшему родственнику. Водитель успел поработать курьером, оператор автобетононасоса, барменом и машинистом экскаватора. В этом году его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Про погибшую женщину известно, что она из Владивостока.

Обстоятельства аварии обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Я видела тот момент, когда она летела. Как раз вышла из кинотеатра с детьми. Летела долго и высоко, и очень громкий удар об асфальт. Сразу было понятно, что сбили на высокой скорости», — рассказывает Анна. «От удара головы пенсионерки лобовуха „Форда“ вмята внутрь точно посередине. С пенсионерки слетела обувь, а сама она лежала метрах в 8 от ПП.Просто в дождь нужно ехать медленнее и быть внимательнее», — пишет Павел.

«Там нужен светофор! — уверена Алла. — Очень многие машины, да и общественный транспорт просто не притормаживают перед данным пешеходным переходом». Екатерина тоже отмечает, что здесь опасно: «В этом месте всегда надо быть внимательным и смотреть по сторонам, там остановка, всегда много людей, детей, на велосипедах».