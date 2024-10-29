Горячая месть. Петербуржец рассказал, почему спалил машины в Калининском районе

Пять автомобилей пострадали в результате вендетты, объявленной жителем Калининского района Петербурга. За горючее он взялся, потеряв телефон.

О мотиве подозреваемого в поджоге машин 29 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, его вела месть.

«Украли телефон, садились в похожую машину. И номера похожие были», — говорит петербуржец на видео.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), Changan, припаркованный на Гражданском проспекте, загорелся немногим позже полуночи 27 октября. Вскоре в пятистах метрах вспыхнул Renault Kaptur. От огня пострадали также Mitsubishi Lancer, Kia Soul и Hyundai i20.