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Происшествия Горячая месть. Петербуржец рассказал, почему спалил машины в Калининском районе

Горячая месть. Петербуржец рассказал, почему спалил машины в Калининском районе

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1 комментарий

Пять автомобилей пострадали в результате вендетты, объявленной жителем Калининского района Петербурга. За горючее он взялся, потеряв телефон.

О мотиве подозреваемого в поджоге машин 29 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, его вела месть.

«Украли телефон, садились в похожую машину. И номера похожие были», — говорит петербуржец на видео.

Уличные камеры сняли ночные манипуляции под капотом автомобиля.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), Changan, припаркованный на Гражданском проспекте, загорелся немногим позже полуночи 27 октября. Вскоре в пятистах метрах вспыхнул Renault Kaptur. От огня пострадали также Mitsubishi Lancer, Kia Soul и Hyundai i20.

Вероятного поджигателя нашли по горячим следам. Вечером 27 октября оперативники уголовного розыска задержали 28-летнего местного жителя. Он встретил полицейских пьяным. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном повреждении имущества.

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Комментарии
1
279964241
44 минуты
Отдайте его хозяевам машин, посмотрим, на кого он станет похож.
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