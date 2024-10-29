Трогал и просил трогать. В деле детского тренера по ушу из Петербурга появился еще один эпизод

Еще один эпизод и потерпевшая появились в уголовном деле детского тренера по ушу из Петербурга Дмитрия Симакова. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 октября.

Оперативники «детского» отдела уголовного розыска установили, что Симаков в 2018 году якобы приставал к 13-летней воспитаннице, трогал ее и просил трогать его за половой орган. Дело было в Рождество в спортивно-оздоровительном лагере в Кингисеппском районе. В отношении тренера по данному факту возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Симаков, напомним, находится под стражей после задержания в августе. Мужчине вменили насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек-ровесниц. Обвиняемый настаивал, что всего лишь делал массаж, как и 11 лет назад, когда его пытались привлечь за аналогичное.

