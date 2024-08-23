Спустя 11 лет в Петербурге вновь задержан детский тренер по ушу. Две девочки говорят, что он их трогал

Тренер по ушу из Петербурга задержан оперативниками «детского» отдела уголовного розыска. Как стало известно «Фонтанке» 23 августа , в отношении мужчины возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних.



Все началось с обращения родителей в полицию пару дней назад. По словам заявителей, 41-летний тренер, преподающий ушу в одной из школ Красносельского района, домогался их 10-летней дочери и ее ровесницы. Педагог якобы распускал руки во время спортивных сборов в Ленобласти. Девочки не сразу смогли рассказать о случившемся, так как были очень напуганы. По их словам, тренер трогал их за грудь и интимные места.

