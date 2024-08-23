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    Спустя 11 лет в Петербурге вновь задержан детский тренер по ушу. Две девочки говорят, что он их трогал

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    14 комментариев

    Тренер по ушу из Петербурга задержан оперативниками «детского» отдела уголовного розыска. Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, в отношении мужчины возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних.

    Все началось с обращения родителей в полицию пару дней назад. По словам заявителей, 41-летний тренер, преподающий ушу в одной из школ Красносельского района, домогался их 10-летней дочери и ее ровесницы. Педагог якобы распускал руки во время спортивных сборов в Ленобласти. Девочки не сразу смогли рассказать о случившемся, так как были очень напуганы. По их словам, тренер трогал их за грудь и интимные места.

    Примечательно, что в 2013 году мужчина уже задерживался по подозрению в подобном. Потерпевшая — тоже 10-летняя девочка — утверждала, что тренер посещал их номер на сборах, раздевался и совершал насильственные действия сексуального характера. Однако уголовное преследование было прекращено — доказательств было недостаточно. Впрочем, два года назад мужчина все равно получил условный срок, но не за домогательства, а за поборы с родителей. Его признали виновным в мошенничестве.

    Пока что тренеру вменяют два эпизода сексуального насилия над детьми. Не исключено, что их число вырастет. Если вина мужчины будет доказана, ему светит большой срок, вплоть до пожизненного. Свою вину подозреваемый пока что отрицает. Как и в прошлый раз, он утверждает, что всего лишь делал девочкам массаж.

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    Комментарии 14

    kran_5e4d90f982a4f23 Авг 2024 в 09:46
    как тренер подтверждаю, что НИКОГДА в любом учебном заведении не допустят к работе "засиженного"...надо выяснять, кто его допустил с его ушу до детей
    +2−1
    Slava_Rossii223 Авг 2024 в 09:35
    Какая грудь в 10 лет? Тяжело нынче с детьми работать. Чуть что не нравится, "он меня трогал".
    +2−1
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