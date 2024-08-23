Спустя 11 лет в Петербурге вновь задержан детский тренер по ушу. Две девочки говорят, что он их трогал

Тренер по ушу из Петербурга задержан оперативниками «детского» отдела уголовного розыска. Как стало известно «Фонтанке»
Все началось с обращения родителей в полицию пару дней назад. По словам заявителей,
Примечательно, что в 2013 году мужчина уже задерживался по подозрению в подобном. Потерпевшая — тоже 1
Пока что тренеру вменяют два эпизода сексуального насилия над детьми. Не исключено, что их число вырастет. Если вина мужчины будет доказана, ему светит большой срок, вплоть до пожизненного. Свою вину подозреваемый пока что отрицает. Как и в прошлый раз, он утверждает, что всего лишь делал девочкам массаж.