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Город Торги по продаже Института имени Вавилова снова не состоялись. Желающих опять не нашлось

Торги по продаже Института имени Вавилова снова не состоялись. Желающих опять не нашлось

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Торги по продаже недвижимости АО «Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова» на Васильевском острове снова не состоялись, говорится в решении комиссии, опубликованном 28 октября.

Речь идет об имущественно-земельном комплексе на Кадетской линии Васильевского острова. Общая площадь продаваемых зданий — около 47,6 тыс. кв. м. Площадь участка — около 2 га. Продавцом выступало ООО «РТ-Капитал», дочерняя компания Ростеха.

В сентябре недвижимость института уже пытались продать за 3 млрд рублей, но желающих не нашлось. Тогда было решено провести торги повторно 28 октября, но в формате публичного предложения, то есть с возможностью снижения цены. Но, поскольку снова не было подано ни одной заявки, было решено признать торги несостоявшимися.

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