Торги по продаже Института имени Вавилова снова не состоялись. Желающих опять не нашлось

Торги по продаже недвижимости АО «Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова» на Васильевском острове снова не состоялись, говорится в решении комиссии, опубликованном 28 октября.

Речь идет об имущественно-земельном комплексе на Кадетской линии Васильевского острова. Общая площадь продаваемых зданий — около 47,6 тыс. кв. м. Площадь участка — около 2 га. Продавцом выступало ООО «РТ-Капитал», дочерняя компания Ростеха.

В сентябре недвижимость института уже пытались продать за 3 млрд рублей, но желающих не нашлось. Тогда было решено провести торги повторно 28 октября, но в формате публичного предложения, то есть с возможностью снижения цены. Но, поскольку снова не было подано ни одной заявки, было решено признать торги несостоявшимися.