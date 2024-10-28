СКА обыграл «Сибирь» со счетом 6 : 3

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл «Сибирь» из Новосибирска со счетом 6 : 3. Матч прошел в Ледовом дворце в Петербурге.

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Первый период обе команды закончили со счетом 0 : 0, во втором периоде забросили по одной шайбе, в третьем — сибиряки забили два гола, а армейцы с Невы ответили пятью. Среди игроков СКА шайбами отличились Василий Глотов, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Захар Бардаков. В команде соперника голы забили Максим Карпов, Тейлор Бек, Георгий Белоусов.

Для СКА это седьмая подряд победа в КХЛ. Следующий матч команды состоится 30 октября с ярославским «Локомотивом».