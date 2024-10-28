Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

зап.

 758мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Майор Сентемов под стражей
Когда начнут строить Широтную
Промышленный Петербург
Что говорят пострадавшие на Восстания
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Куда сводить ребенка на каникулах
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт СКА обыграл «Сибирь» со счетом 6 : 3

СКА обыграл «Сибирь» со счетом 6 : 3

605
Написать комментарий

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл «Сибирь» из Новосибирска со счетом 6 : 3. Матч прошел в Ледовом дворце в Петербурге.

+10

Первый период обе команды закончили со счетом 0 : 0, во втором периоде забросили по одной шайбе, в третьем — сибиряки забили два гола, а армейцы с Невы ответили пятью. Среди игроков СКА шайбами отличились Василий Глотов, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Захар Бардаков. В команде соперника голы забили Максим Карпов, Тейлор Бек, Георгий Белоусов.

Для СКА это седьмая подряд победа в КХЛ. Следующий матч команды состоится 30 октября с ярославским «Локомотивом».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
СКА Сибирь КХЛ Ледовый
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45