Прокуратура Филадельфии подала в суд на Илона Маска из-за ежедневных розыгрышей миллиона долларов среди избирателей

Окружной прокурор Филадельфии подал иск против предпринимателя Илона Маска и его комитета America PAC из-за розыгрышей $1 млн в день среди зарегистрированных избирателей в колеблющихся штатах.

Акция была признана «незаконной лотерейной схемой». Суть ее заключалась в том, что зарегистрированным избирателям в Пенсильвании предлагались $100 за предоставление своих персональных данных и подпись под петицией и еще по $100 за каждого зарегистрированного избирателя в штате, которого они привлекут для подписания.

По мнению окружного прокурора Ларри Краснера (CNN отмечает , что он демократ), сбор личных данных в обмен на шанс выиграть 1 миллион долларов является лотереей, проведение которых регулируется государством. Помимо этого, призыв может нарушать федеральное законодательство, запрещающее предлагать оплату за регистрацию избирателей.

«Хотя Маск говорит, что выбор победителя случаен, это выглядит ложью, потому что несколько [прежних] победителей были на митингах Трампа в Пенсильвании», — сказано в иске Краснера.

В петиции, которую Маск просит подписать, сказано: «Первая и Вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку Первой и Второй поправкам».

Ранее против розыгрыша выступил также американский Минюст.