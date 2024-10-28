Суд в Швейцарии начал банкротство петербургского экс-банкира Бажанова. Арестована его квартира на Лазурном Берегу Франции

Окружной суд Цюриха 22 октября открыл процедуру банкротства бывшего главы и бенефициара Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергея Бажанова. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Суд ввел дополнительную процедуру банкротства, удовлетворив заявление финансового управляющего Бажанова о признании решения Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, который ранее уже признал его банкротом. Как сообщили в АСВ, 18 октября был наложен арест на квартиру Сергея и Татьяны Бажановых в курортном городе Антибе на Лазурном Берегу Франции. Недвижимость оценивается в 1,2 млн евро.

Сергея Бажанова и его супругу Татьяну, которая занимала в МБСП должность председателя совета директоров, российский суд не только признал банкротами, но и привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации. В попытке опротестовать это решение ответчики дошли до Верховного суда, но тот встал на сторону АСВ и оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций. В агентстве отмечают, что потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет 20 млрд рублей (в июне речь шла о 14,6 млрд рублей), но эта сумма пока не окончательная. Финальная будет определена после завершения расчетов с кредиторами.

Банк России отозвал лицензию в МБСП в 2018 году, в том числе из-за значительного объема проблемных активов на балансе, включая притворные требования к компаниям-нерезидентам. Суды пришли к выводам, что бывшие руководители банка ответственны за его крах, поскольку под их управлением организация выдавала заведомо невозвратные кредиты, приобретала неликвидные бумаги и уступала ликвидные активы подконтрольной компании-нерезиденту, следует из релиза АСВ.