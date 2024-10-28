Дом Радио открывает культурную программу в новом месте на Невском

Временное пристанище культурных программ Дома Радио названо официально — в середине ноября первые мероприятия проекта пройдут в историческом здании Русско-Азиатского банка на Невском, 62. Оно станет резиденцией коллективов musicAeterna до окончания ремонта основного здания на Итальянской улице.

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Первыми событиями станут концерт-загадка musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (программа заранее не анонсируется) 16 ноября (18+) и три показа нового спецпроекта в рамках цикла «Ночные бдения» – посвящение французскому поэту Ивану Голлю (17, 18 и 19 ноября, 18+). Постановка с сочинениями для голоса и рояля на французские и немецкие тексты поэта-авангардиста будет представлена артистами хора musicAeterna и пианистами Николаем Мажарой и Александрой Листовой.

Анонсированы и другие ближайшие события Дома Радио, среди которых концерт электронной и электроакустической музыки «Электричество» (23 ноября), премьера песенного цикла Кирилла Архипова «Обрыв ли овраг ли цветочный луг» (28 ноября), написанного для двух женских голосов, двух терменвоксов, двух аккордеонов и двух исполнителей на ударных по стихотворению Генриха Гейне, спектакль «Антигона» в постановке Александра Белоусова (будет сыгран на «Ленполиграфмаше» 5, 6 и 7 декабря и станет репертуарным) и новый спецпроект «Песни на стихи святых» (19, 20 и 21 декабря)

Ожидается, что команда Дома Радио вернется на исходную площадку в конце 2026 года.