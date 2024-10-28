ФСБ: в Брянской области убиты четверо диверсантов. Остатки группы понесли потери при отступлении

В Брянской области пресекли попытку вторжения группы диверсантов через границу со стороны Украины. В результате боестолкновения в Климовском районе четверо участников группы были убиты, сообщает 28 октября ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Операцию проводили силы Пограничного управления ФСБ совместно с Вооруженными силами и сотрудниками Росгвардии. После ликвидации четырех диверсантов остатки их группы начали отступать и были поражены ракетно-артиллерийским ударом, понеся потери. В ФСБ добавили, что убитые, предположительно, иностранные наемники.

Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружены иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал о группе вооруженных людей, которая попыталась пересечь границу со стороны Украины в районе нежилого населенного пункта Манев в Климовском районе.