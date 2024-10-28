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Происшествия ФСБ: в Брянской области убиты четверо диверсантов. Остатки группы понесли потери при отступлении

ФСБ: в Брянской области убиты четверо диверсантов. Остатки группы понесли потери при отступлении

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19 комментариев

В Брянской области пресекли попытку вторжения группы диверсантов через границу со стороны Украины. В результате боестолкновения в Климовском районе четверо участников группы были убиты, сообщает 28 октября ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Операцию проводили силы Пограничного управления ФСБ совместно с Вооруженными силами и сотрудниками Росгвардии. После ликвидации четырех диверсантов остатки их группы начали отступать и были поражены ракетно-артиллерийским ударом, понеся потери. В ФСБ добавили, что убитые, предположительно, иностранные наемники.

Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружены иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал о группе вооруженных людей, которая попыталась пересечь границу со стороны Украины в районе нежилого населенного пункта Манев в Климовском районе.

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Комментарии
19
Snow*
1 час
таки это точно зеленые береты из Форт-Брэгг, только они могут противостоять сразу погранохране, вс и росгвардии. Отчаянные черти, натасканные, взять их можно только ракетой или бомбой.
гастарбайтер
1 час
Диверсантов - ракетами? Ну-ну... Или счас диверсанты организованными колоннами на БТР и с танками ездят через границу?
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