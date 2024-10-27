«Противнику нанесли огневое поражение». В Брянской области вооруженные люди попытались пересечь границу

Группа вооруженных людей попыталась пересечь границу со стороны Украины в Брянской области 27 октября. Об этом в телеграм-канале сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района противнику нанесли огневое поражение. Операцию проводили силы Пограничного управления ФСБ России совместно с Вооруженными силами и сотрудниками Росгвардии.

В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперштаба, добавил губернатор.