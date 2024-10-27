Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

южн.

 764мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
Будет ли в Грузии Майдан
Куда сводить ребенка на каникулах
Промышленный Петербург
Актриса в метро
Память жертв репрессий
Правосудие без ГАС
Гадание по ставке ЦБ
Премьер Белоруссии в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Противнику нанесли огневое поражение». В Брянской области вооруженные люди попытались пересечь границу

«Противнику нанесли огневое поражение». В Брянской области вооруженные люди попытались пересечь границу

2 969
23 комментария

Группа вооруженных людей попыталась пересечь границу со стороны Украины в Брянской области 27 октября. Об этом в телеграм-канале сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района противнику нанесли огневое поражение. Операцию проводили силы Пограничного управления ФСБ России совместно с Вооруженными силами и сотрудниками Росгвардии.

В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперштаба, добавил губернатор.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Отец Родной
56 минут
Теперь надо всегда уточнять, в какую сторону движуха
Спикуль
59 минут
Про Курскую так же писали сначала. Что уже всех вытеснили,уничтожили,поразили и скоро уже вытеснят совсем-совсем всех.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55