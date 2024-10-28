Момент аварии со скорой и машиной депутата ЗакСа Ленобласти попал на видео

Момент массового ДТП с участием сразу четырех транспортных средств в Центральном районе Петербурга попал на видео. Карета военных медиков на скорости таранит сразу две машины, затем страдает еще один участник движения. Видео аварии оказалось в распоряжении «Фонтанки» 28 октября.

Источник: «Фонтанка.ру»

Судя по кадрам, «БМВ» останавливается у перекрестка, в этот момент служебная машина с включенными проблесковыми маячками на скорости начинает пересекать перекресток, но сталкивается с «Фольксвагеном Туарег» и упирается в остановленный «БМВ». Последний задевает пикап. Также видно, что перед ДТП скорую пропускают идущие по «зебре» пешеходы.

Автомобилю «Фольксваген Туарег», зарегистрированному на автобазу правительства Ленобласти, удар пришелся на заднюю часть. От столкновения машину разворачивает прямо на пешеходном переходе, внутри срабатывают подушки безопасности. У кареты медиков после удара началось задымление.

Ранее «Фонтанка» писала, что в результате ДТП обошлось без пострадавших. В «Фольксвагене» находилась заместитель спикера регионального Законодательного собрания Татьяна Тюрина. От госпитализации и осмотра медиками она отказалась и самостоятельно уехала в областную клиническую больницу.