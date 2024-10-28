Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

ю-з.

 758мм 83%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Промышленный Петербург
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Куда сводить ребенка на каникулах
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Момент аварии со скорой и машиной депутата ЗакСа Ленобласти попал на видео

Момент аварии со скорой и машиной депутата ЗакСа Ленобласти попал на видео

7 341
15 комментариев

Момент массового ДТП с участием сразу четырех транспортных средств в Центральном районе Петербурга попал на видео. Карета военных медиков на скорости таранит сразу две машины, затем страдает еще один участник движения. Видео аварии оказалось в распоряжении «Фонтанки» 28 октября.

Судя по кадрам, «БМВ» останавливается у перекрестка, в этот момент служебная машина с включенными проблесковыми маячками на скорости начинает пересекать перекресток, но сталкивается с «Фольксвагеном Туарег» и упирается в остановленный «БМВ». Последний задевает пикап. Также видно, что перед ДТП скорую пропускают идущие по «зебре» пешеходы.

Автомобилю «Фольксваген Туарег», зарегистрированному на автобазу правительства Ленобласти, удар пришелся на заднюю часть. От столкновения машину разворачивает прямо на пешеходном переходе, внутри срабатывают подушки безопасности. У кареты медиков после удара началось задымление.

Ранее «Фонтанка» писала, что в результате ДТП обошлось без пострадавших. В «Фольксвагене» находилась заместитель спикера регионального Законодательного собрания Татьяна Тюрина. От госпитализации и осмотра медиками она отказалась и самостоятельно уехала в областную клиническую больницу.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY17
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Слава России!
1 час
один вопрос, почему не на УАЗ патриот?
Dimonius
1 час
В карете олень! Не убедился, что его все видят...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45