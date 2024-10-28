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Происшествия Массовое ДТП со скорой собрало «красную» пробку на улице Восстания

Массовое ДТП со скорой собрало «красную» пробку на улице Восстания

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Массовое ДТП с участием кареты скорой помощи собрало пробку на одном из перекрестков в Центральном районе Петербурга 28 октября. Кадрами с места происшествия с «Фонтанкой» поделились читатели.

Авария произошла около полудня на пересечении улиц Восстания и Некрасова. Со слов очевидцев, дорогу не смогли поделить машина скорой помощи, пикап и два легковых автомобиля марок «БМВ» и «Фольксваген».

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«Пострадавших не видел. Только машина ДПС, скорых не видел», — указал читатель.

Судя по опубликованным фото, служебная машина столкнулась с «БМВ» при повороте на улицу Некрасова. Удар пришелся на водительскую дверь, стекло в ней выбито, у скорой помощи разбита передняя часть. У второго автомобиля заметны повреждения на боковой части, внутри сработали подушки безопасности.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области, обошлось без пострадавших.

Накануне вечером такси подбило скорую на перекрестке Пискаревского и Маршала Блюхера. Пациент не пострадал, водителям повезло меньше.

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