Массовое ДТП со скорой собрало «красную» пробку на улице Восстания

Массовое ДТП с участием кареты скорой помощи собрало пробку на одном из перекрестков в Центральном районе Петербурга 28 октября. Кадрами с места происшествия с «Фонтанкой» поделились читатели.

Авария произошла около полудня на пересечении улиц Восстания и Некрасова. Со слов очевидцев, дорогу не смогли поделить машина скорой помощи, пикап и два легковых автомобиля марок «БМВ» и «Фольксваген».

Судя по опубликованным фото, служебная машина столкнулась с «БМВ» при повороте на улицу Некрасова. Удар пришелся на водительскую дверь, стекло в ней выбито, у скорой помощи разбита передняя часть. У второго автомобиля заметны повреждения на боковой части, внутри сработали подушки безопасности.