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Происшествия Такси подбило скорую на перекрестке Пискаревского и Маршала Блюхера. Пациент не пострадал, водителям повезло меньше

Такси подбило скорую на перекрестке Пискаревского и Маршала Блюхера. Пациент не пострадал, водителям повезло меньше

1 989
1 комментарий

Машина такси «боднула» скорую помощь в Калининском районе Петербурга вечером 27 октября. На видеозаписи, которые очевидцы опубликовали в телеграм-канале »Мегаполис», видно, что легковушка совершает неожиданный манёвр в сторону скорой, которая от удара сносит дорожный знак и оказывается на встречке.

Как стало известно «Фонтанке», в результате ДТП пострадали три человека, у двоих легкие травмы, еще один в состоянии средней тяжести. Двое получивших травмы — водители. Врачи скорой в порядке, пациента в больницу доставила другая бригада.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
1
Гость
48 минут
Почему водители молчат? Как по мне, так первая ассоциация - что бешеные хомячки добрались из Москвы и до Санкт-Петербурга и, сели за руль автомобилей и автобусов.., да и что тут секрет делать из этого - во всякие кресла сели, "властные"..
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