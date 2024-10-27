Такси подбило скорую на перекрестке Пискаревского и Маршала Блюхера. Пациент не пострадал, водителям повезло меньше

Машина такси «боднула» скорую помощь в Калининском районе Петербурга вечером 27 октября. На видеозаписи, которые очевидцы опубликовали в телеграм-канале »Мегаполис», видно, что легковушка совершает неожиданный манёвр в сторону скорой, которая от удара сносит дорожный знак и оказывается на встречке.

Как стало известно «Фонтанке», в результате ДТП пострадали три человека, у двоих легкие травмы, еще один в состоянии средней тяжести. Двое получивших травмы — водители. Врачи скорой в порядке, пациента в больницу доставила другая бригада.