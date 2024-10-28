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Недвижимость Общество Правительство изменило правила признания домов аварийными. Все ради большей объективности

Правительство изменило правила признания домов аварийными. Все ради большей объективности

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7 комментариев

Правительство России внесло поправки в Положение о признании многоквартирных домов аварийными, уточнив основания для выявления домов, непригодных для проживания, уточнив порядок обследования зданий для «исключения субъективности в оценках». Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Минстроя.

Поправки не затронут процедуру признания дома аварийным, которая остается прежней, и коснутся лишь порядка обнаружения оснований для признания дома аварийным и обоснования установленной аварийной категории его технического состояния. По новым правилам, основанием для признания дома аварийным и непригодным для проживания станет аварийное состояние здания в целом, а не отдельных несущих конструкций.

По словам гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, «выводы об аварийности дома надо будет подтверждать поверочными расчетами, соответствующими ГОСТу».

Но для одно- и двухэтажных домов установлен упрощенный порядок, поскольку они достаточно просты в конструктивном плане и выводы об их аварийности можно сделать без проведения сложных и дорогостоящих исследований.

Проводить обследования зданий смогут лишь специализированные организации, а заключение об аварийности дома обязательно должно будет заверяться экспертом, состоящим в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Уточняется, что «актуализация критериев аварийности домов» велась по поручению Владимира Путина в преддверии начала новой программы расселения аварийного жилья.

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Комментарии
7
Snow*
1 час
таки в двух словах: это переход к старой и надежной формуле: вот когда рухнет - тогда и приходите.
Sonata
1 час
Я так понял, что теперь аварийность дома может быть оценена "на глазок". Главное, чтобы этот "глазок" соответствовал ГОСТу и некие расчёты проводились экспертом из какого-то реестра специалистов. А кто не согласен - тот не по ГОСТу и не эксперт из реестра.
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