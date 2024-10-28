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Общество Переодетого в полицейского, «оштрафовавшего» пенсионерку у «Горьковской», наказали обязательными работами

Переодетого в полицейского, «оштрафовавшего» пенсионерку у «Горьковской», наказали обязательными работами

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3 комментария

Суд в Петербурге огласил приговор мужчине, под видом сотрудника полиции «оштрафовавшего» 85-летнюю петербурженку у метро «Горьковская». Лжеполицейского признали виновным в мошенничестве и наказали 140 часами обязательных работ, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 28 октября.

Согласно материалам дела, 3 сентября аферист поймал у станции метро пожилую женщину, сообщив ей, что она нарушила ПДД. Переодетый «полицейский» потребовал, чтобы потерпевшая оплатила штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Она поверила мужчине, так как он был в форме, и отдала деньги. 

По этому делу мужчину задержали в конце сентября, а затем избрали ему меру пресечения в виде запрета выходить из дома с 18:00 до 6:00.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что аферист не раз играл роль сотрудника ДПС или контролера на петербургских улицах и в общественном транспорте. Так, в декабре прошлого года он привлёк внимание спектаклем в автобусе, когда искал безбилетников. Одна из пассажирок вынуждена была заплатить ему всё те же 4,5 тысячи рублей.

Затем суд приговорил лжеконтролера к 100 часам обязательных работ, признав виновным в мошенничестве. Однако наказание не привело к исправлению, и он продолжил свою преступную деятельность, повторяя один и тот же сценарий. 

По данным «Фонтанки», с начала 90-х петербуржец с десяток раз оказывался на скамье подсудимых за мелкое хищение, разбой и вымогательство.

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Комментарии
3
твой отец ля
1 час
посадили бы его за решетку и сообщили сокамерникам в кого их новый гость любил переодеваться, там поди и решили бы что с ним делать
Annonym91
46 минут
Да очень показательная Работа МВД Систематического Мошенника который открыто разводит людей даже в СИЗО Отправить не могут на 6 Месяцев .... Потому что по сути Адекватного Контроля за тем насколько ответственно осуждённые к обязательным работам их выполняют и выполняют ли во обще НЕТУ от слова Совсем . Не удивлюсь если у Нас в Питере есть какие то лица , Фирмы , ИП , ООО Которые за деньги делают левые бумаги что мол такой то такой то отработал в такой то такой то компаний столько то часов в качестве назначенных судом обязательных работ ...
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