Переодетого в полицейского, «оштрафовавшего» пенсионерку у «Горьковской», наказали обязательными работами

Суд в Петербурге огласил приговор мужчине, под видом сотрудника полиции «оштрафовавшего» 85-летнюю петербурженку у метро «Горьковская». Лжеполицейского признали виновным в мошенничестве и наказали 140 часами обязательных работ, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 28 октября.

Согласно материалам дела, 3 сентября аферист поймал у станции метро пожилую женщину, сообщив ей, что она нарушила ПДД. Переодетый «полицейский» потребовал, чтобы потерпевшая оплатила штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Она поверила мужчине, так как он был в форме, и отдала деньги.

По этому делу мужчину задержали в конце сентября, а затем избрали ему меру пресечения в виде запрета выходить из дома с 18:00 до 6:00.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что аферист не раз играл роль сотрудника ДПС или контролера на петербургских улицах и в общественном транспорте. Так, в декабре прошлого года он привлёк внимание спектаклем в автобусе, когда искал безбилетников. Одна из пассажирок вынуждена была заплатить ему всё те же 4,5 тысячи рублей.