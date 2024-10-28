Смольный утвердил проект планировки проспекта Крузенштерна на намыве Васильевского острова

Правительство Петербурга утвердило проект планировки участка проспекта Крузенштерна на северном намыве Васильевского острова. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Смольного.

ППТ проспекта утвердили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства. Участок протянется от Мичманской улицы до набережной Макарова. Длина этого отрезка проспекта составит 2,55 км.

Кроме того, будет построен подземный пешеходный переход.

«Фонтанка» показывала трассировку проспекта, а также рассказывала, что построить его планируется в 2027–2031 годах, строительство будет разбито на четыре этапа.