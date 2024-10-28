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Туризм День народного единства сдвинет расписание электричек в Петербурге и области

День народного единства сдвинет расписание электричек в Петербурге и области

Длинная рабочая неделя сдвинет расписание движения пригородных поездов в Петербурге и Ленинградской области. С 1 по 4 ноября электрички будут ходить по нестандартному графику.

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В связи с Днем народного единства, 4 ноября, который является выходным и в этом году выпал на понедельник, электрички, курсирующие по территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, 1 ноября (в пятницу) будут ходить по графику четверга, 2 ноября — по графику пятницы, 3 ноября — по графику субботы, и 4 ноября — по воскресному. Об этом 28 октября предупреждает пресс-служба АО СЗППК.

Напомним, что эта рабочая неделя в РФ — шестидневная, с 28 октября по 3 ноября. В воскресенье и понедельник будем отдыхать, а затем — короткая рабочая неделя с 5 по 8 ноября. Это связано с тем, что выходной день с 2 ноября был перенесен на 30 апреля, чтобы получились длинные майские праздники.

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Петербург Ленинградская область Электрички
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