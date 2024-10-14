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Общество Скоро будет четырёхдневная рабочая неделя. Но до этого придётся ударно потрудиться

Скоро будет четырёхдневная рабочая неделя. Но до этого придётся ударно потрудиться

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2 комментария


В ближайшее время нас ждёт нестандартный рабочий график. В соответствии с утвержденным правительством производственным календарем, на неделе с 28 октября по 3 ноября многим россиянам придётся работать шесть дней, а затем будет сокращённая рабочая неделя.

День народного единства, 4 ноября, — выходной. Он приходится на понедельник, поэтому рабочая неделя продлится с 5 по 8 ноября. Зато суббота, 2 ноября, будет рабочим днем, хоть и сокращенным. За эту субботу мы уже отдыхали: в этом году выходной день с 2 ноября был перенесен на 30 апреля, вторник, чтобы образовать длинные майские праздники с 28 апреля по 1 мая.

Ещё одна шестидневная рабочая неделя в этом году будет зимой. 28 декабря — рабочий день.

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Комментарии
2
SariusBeggins
14 минут
Написано так, что хрен поймешь когда выходные, а когда рабочие дни
Слава России!
30 минут
не жизнь а сплошной праздник
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