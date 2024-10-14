Скоро будет четырёхдневная рабочая неделя. Но до этого придётся ударно потрудиться



В ближайшее время нас ждёт нестандартный рабочий график. В соответствии с утвержденным правительством производственным календарем, на неделе с 28 октября по 3 ноября многим россиянам придётся работать шесть дней, а затем будет сокращённая рабочая неделя.

День народного единства, 4 ноября, — выходной. Он приходится на понедельник, поэтому рабочая неделя продлится с 5 по 8 ноября. Зато суббота, 2 ноября, будет рабочим днем, хоть и сокращенным. За эту субботу мы уже отдыхали: в этом году выходной день с 2 ноября был перенесен на 30 апреля, вторник, чтобы образовать длинные майские праздники с 28 апреля по 1 мая.

Ещё одна шестидневная рабочая неделя в этом году будет зимой. 28 декабря — рабочий день.