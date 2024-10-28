Еще 2,7 трлн рублей могут выделить на продление программы материнского капитала

Дополнительные 2,7 трлн рублей могут выделить до конца 2030 года по программе материнского капитала. Об этом 28 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

Указанную сумму хотят выделить из федерального бюджета на продление программы в период с 2027 года по 2030-й. Это поможет обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей. Сейчас соответствующий проект находится на стадии общественных обсуждений.

В октябре глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в 2025 году материнский капитал на первого ребенка будет увеличен на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысяч рублей. Пока материнский капитал составляет 631 тысячу рублей и 833 тысячи соответственно.

В Петербурге региональный материнский капитал разрешат использовать на ремонт и реконструкции таунхаусов. В текущем году региональный маткапитал для жительниц Северной столицы составляет 203,8 тысячи рублей. Подробнее о законопроекте читайте в материале «Фонтанки».

В феврале текущего года президент России Владимир Путин сказал, что программу маткпитала необходимо продлить до 2030 года. Пока что она действует до 2026-го.