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Общество Еще 2,7 трлн рублей могут выделить на продление программы материнского капитала

Еще 2,7 трлн рублей могут выделить на продление программы материнского капитала

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1 комментарий

Дополнительные 2,7 трлн рублей могут выделить до конца 2030 года по программе материнского капитала. Об этом 28 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

Указанную сумму хотят выделить из федерального бюджета на продление программы в период с 2027 года по 2030-й. Это поможет обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей. Сейчас соответствующий проект находится на стадии общественных обсуждений.

В октябре глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в 2025 году материнский капитал на первого ребенка будет увеличен на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысяч рублей. Пока материнский капитал составляет 631 тысячу рублей и 833 тысячи соответственно.

В Петербурге региональный материнский капитал разрешат использовать на ремонт и реконструкции таунхаусов. В текущем году региональный маткапитал для жительниц Северной столицы составляет 203,8 тысячи рублей. Подробнее о законопроекте читайте в материале «Фонтанки».

В феврале текущего года президент России Владимир Путин сказал, что программу маткпитала необходимо продлить до 2030 года. Пока что она действует до 2026-го.

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Комментарии
1
282416018
4 минуты
Лучше бы, на развитие экономики, такие деньги пустили бы
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