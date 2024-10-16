В Петербурге маткапитал разрешат тратить на реконструкцию и ремонт таунхаусов

Как рассказала соавтор инициативы, депутат от «Единой России» Марина Макарова, закон разрешает тратить маткапитал на ремонт и реконструкцию ИЖС. «Вместе с тем немалое количество семей проживает в домах блокированной застройки, которые по действующему законодательству не попадают под определение объекта индивидуального жилищного строительства», — сказала Макарова. Соответственно, на ремонт и реконструкцию домов блокированной застройки тратить маткапитал нельзя по формальному признаку.