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Город В Петербурге маткапитал разрешат тратить на реконструкцию и ремонт таунхаусов

В Петербурге маткапитал разрешат тратить на реконструкцию и ремонт таунхаусов

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1 комментарий

Региональный материнский капитал в Петербурге разрешат тратить на реконструкцию и ремонт домов блокированной застройки: таунхаусов, дуплексов, лейнхаусов. Законодательное собрание 16 октября приняло соответствующий законопроект в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

Как рассказала соавтор инициативы, депутат от «Единой России» Марина Макарова, закон разрешает тратить маткапитал на ремонт и реконструкцию ИЖС. «Вместе с тем немалое количество семей проживает в домах блокированной застройки, которые по действующему законодательству не попадают под определение объекта индивидуального жилищного строительства», — сказала Макарова. Соответственно, на ремонт и реконструкцию домов блокированной застройки тратить маткапитал нельзя по формальному признаку.

Депутат добавила, что на федеральном уровне уже существуют изменения, позволяющие направлять региональный маткапитал в том числе и на реконструкцию домов блокированной застройки. «И мы предлагаем синхронизировать наше петербургское законодательство с федеральным и разрешить им использовать региональный материнский капитал для реконструкции или капитального ремонта дома блокированной застройки», — уточнила парламентарий.

Макарова, ссылаясь на данные городского комитета по соцполитике, добавила, что с начала действия программы «петербургский» материнский капитал получила 71 тысяча семей.

Региональный маткапитал в Петербурге в 2024 году составляет 203,8 тысячи рублей. Ранее Заксобрание города расширило список того, на что можно тратить эти средства. В том числе их можно направлять на профессиональную переподготовку родителей, платные услуги и ДМС для детей.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
1
triton1977
2 часа
Случайно в заголовке "таунхаус" прочел как "даунхаус")) Некогда было такое отечественное кино (условно по Достоевскому), с участием в качестве актера сына Сергея Федоровича Бондарчука))
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