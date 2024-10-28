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Город В Петербурге не нашлось желающих «оживить» за 2,5 млрд рублей старейший троллейбусный парк

В Петербурге не нашлось желающих «оживить» за 2,5 млрд рублей старейший троллейбусный парк

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Конкурс на реконструкцию троллейбусного парка на Сызранской улице не состоялся. На него не подали ни одной заявки.

Протокол подведения итогов опубликован на сайте госзакупок 28 октября. Речь идет о реконструкции здания депо в ОСП «Троллейбусный парк № 1» по адресу: ул. Сызранская, д. 15, лит. Ж. В том числе его надо приспособить под подвижной состав с увеличенным автономным ходом. Конкурс объявляли 3 октября с начальной стоимостью 2,5 млрд рублей.

Площадке на Сызранской почти 85 лет, это старейшее депо в городе. Однако с начала десятых годов выпуск транспорта отсюда не осуществляется, здесь расположено управление «Горэлектротранса». Троллейбусы обслуживают в парке на Ленинском проспекте.

В предприятии оперативно не прокомментировали, будут ли переобъявлять конкурс.

Подробнее о том, какие планы у ГЭТ по созданию новых трамвайных и троллейбусных парков и по реконструкции имеющихся — читайте здесь.

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