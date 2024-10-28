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Происшествия В Курской области украинский коптер сбросил взрывчатку на автомобиль. Погибли двое

В Курской области украинский коптер сбросил взрывчатку на автомобиль. Погибли двое

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5 комментариев

Украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя в Льговском районе Курской области утром 28 октября. Коптер сбросил на машину два взрывных устройства, пишет в телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Два молодых человека получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте.

Также, по информации губернатора, ПВО отражает атаку украинских БПЛА. Сбиты уже пять аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны РФ, над регионом уничтожены десять беспилотников.

Ранее сообщалось, что Воронежскую область минувшей ночью атаковали беспилотники. Дроны попали в промышленные предприятия в двух районах региона. При атаке пострадали два человека.

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Комментарии
5
VKuser174198221
28 минут
Они пожертвовали своими жизнями ради денацификации Украины!
гастарбайтер
1 час
Эвакуировали, эвакуировали, не выэвакуировали?
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