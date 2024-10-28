В Воронежской области ночью БПЛА атаковали два предприятия, пострадали люди. Смотрите страшные кадры произошедшего

Воронежскую область минувшей ночью атаковали беспилотники. Дроны попали в промышленные предприятия в двух районах региона. При атаке пострадали два человека. О происходящем в своем телеграм-канале уведомлял губернатор области Александр Гусев.

Источник: Мой и твой Воронеж / T.me







Вечером 27 октября Гусев сообщил, что на территории региона есть опасность атаки БПЛА. Наши коллеги из издания VORONEZH1.RU напомнили местным жителям, что во время подобных предупреждений следует отойти от окон, не выходить на улицу без надобности, а если уже оказались там, необходимо спрятаться в ближайшее здание.

В 23:20 глава региона уточнил, что подавлено несколько беспилотников. На тот момент было известно, что один из дронов повредил пристройку на промышленном предприятии. Туда прибыли оперативные службы. Ближе к полуночи Гусев сообщил, что на территории региона сбито около 10 БПЛА. Один из них упал на предприятие, но уже в другом районе. Начался пожар.

Предприятие, на котором ночью произошло возгорание, находится в Аннинском районе на севере региона. По открытым данным, в этом районе проживают 37-38 тысяч человек. В нем расположено 65 населенных пунктов. Дрон упал на одно из промышленных предприятий. Двое работников пострадали. Один из них с легкими ранениями находится в стационаре, второго отправили на амбулаторное лечение.

«Огнем повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника. За пределами предприятия огонь затронул два гаража с автотранспортом», — уточил Александр Гусев. Также он подчеркнул, что из-за атаки БПЛА были повреждены окна жилого дома и линия электропередач. С огнем удалось справиться примерно к двум часам ночи. В районе 7 часов утра специалисты проводили оценку ущерба.

Второй район, пострадавший от атаки дронов, — Новохоперский. Он находится в восточной части региона. Живет здесь примерно столько же народу, сколько и в Аннинском районе, примерно 37 тысяч человек (по данным на 2021 год). В районе расположено 67 населенных пунктов. В одном из них на промышленное предприятие прошедшей ночью упал дрон. К счастью, там не было пожара и пострадавших.

«Повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и ёмкость. Возгорания не произошло», — уточнил губернатор Воронежской области.