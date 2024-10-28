«Два больших алабая». Полицейские показали, как спасли подростка от бездомных собак на Мебельной улице

Спасение 12-летнего мальчика, покусанного бездомными собаками в Приморском районе Петербурга, попало на видео. На помощь ребенку незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Напуганного мальчика удалось найти не сразу. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 28 октября.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Инцидент произошел накануне днем на Мебельной улице, шестиклассник сам позвонил в полицию с просьбой защитить его от собак. Мальчик рассказал, что прячется в недостроенном здании, а животные не уходят. К месту происшествия незамедлительно выехал наряд.

К прибытию помощи напуганный мальчик спрятался в канаве. Правоохранители заметили его только тогда, когда забрались на крышу пристройки. «Услышали, что на территории есть большие собаки, выглянули за забор, там находились два больших алабая», — рассказал один из сотрудников.

Полицейские разогнали собак. Пострадавшего ребенка подняли из канавы и передали врачам скорой помощи, его госпитализировали с различными ранами на теле.

Как писала «Фонтанка», сейчас шестиклассник находится в реанимации. Перевязки 12-летнему пациенту выполняют под наркозом, его состояние остаётся тяжёлым.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Известно, что здание, у которого покусали подростка, не достроено и находится в федеральной собственности. Из-за этого в администрации пока не могут с уверенностью сказать, от зубов каких собак пострадал мальчик — бродячих или тех, что охраняли территорию недостроя. Тем не менее в комитет по благоустройству уже подали заявку на отлов бродячих псов, если они есть в округе.