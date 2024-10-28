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Власть Общество Путин: безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне

Путин: безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне

1 691
23 комментария

Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4%. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляция которого велась на официальной странице Кремля.

По словам президента РФ, экономика России активно растет, несмотря на то что динамика ВВП в третьем квартале этого года замедлилась. Путин отметил, что на сегодняшний день российские предприятия загружены заказами, а их сотрудники имеют стабильную работу. 

«За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5 процента. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1 процента, а машиностроение – почти 20 процентов», – подчеркнул глава государства. 

Ранее на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам экспорта Путин отметил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает показатели G7, а с 2021-го по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза, до 39%, за импорт — еще на 2%, до 30%.

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Комментарии
24
VKuser174198221
1 час
Верните цены января 2022 года и продолжайте рассказывать про рост экономики!
Отец Родной
1 час
Пора уже оставить одного работодателя в России - МО ,остальных распустить.
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