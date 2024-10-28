В петербургском парламенте обсудили обеспечение жильем льготников и расселение коммуналок

«Расходная часть бюджета в подчасти КИО составляет 24,6 миллиарда рублей, из них 22 миллиарда, почти 90%, — это адресная инвестиционная программа, 2,6 миллиарда — это текущая деятельность комитета. По части адресной программы — это [прежде всего] приобретение жилых помещений для детей-сирот. Мы купим 27 тысяч квадратных метров жилья, объем финансирования — 5,1 миллиарда рублей», — рассказал Макаров. Дополнительное федеральное финансирование на покупку жилья для льготников составит 33,8 миллиона рублей, что, как отмечает председатель комитета, немного.

Кроме того, в 2025 году планируют купить для нуждающихся граждан 33,6 тысячи квадратных метров жилья на 6,3 миллиарда рублей.

«Общая потребность не покроется этим, потому что необходимо купить для граждан льготной категории 528 тысяч квадратных метров почти на 100 миллиардов рублей. Мы понимаем, что в течение одного и даже двух лет это будет очень проблематично», — подчеркнул Макаров.

На выкуп социально значимых объектов в бюджете предусмотрено 10,6 миллиарда рублей, на них планируют приобрести 14 объектов. Дополнительное финансирование больше 20 миллиардов рублей позволило бы купить в общей сложности 43 объекта социальной инфраструктуры.

Депутат Марина Шишкина обратила внимание на то, что между планами на закупку жилья и запросом на это виден большой разрыв, и уточнила: не ухудшается ли ситуация в этом направлении? Сергей Макаров заверил, что нуждающиеся семьи и дети-сироты получают меры содействия в обеспечении жильем в течение года с момента обращения.