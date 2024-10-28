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Происшествия Полиция ищет, кто обокрал 93-летнюю актрису из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» в Петербурге

Полиция ищет, кто обокрал 93-летнюю актрису из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» в Петербурге

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4 комментария

Полиция возбудила уголовное дело о краже пенсии у актрисы Лидии Доротенко, которую регулярно видят в переходе станции метро «Гостиный двор». Рассказав о потере журналисту «Фонтанки», она всё же обратилась в отдел.

Заявление у 93-летней блокадницы приняли в отделе полиции Московского района накануне. Она рассказала, что лишилась 30 тысяч рублей утром 14 октября — почти сразу, как получила деньги в отделении «Почты России» на Московском проспекте, 195. Купюры были спрятаны в паспорт. который женщина положила на стойку регистрации.

В разговоре с «Фонтанкой» актриса вспоминала, что документ с деньгами пропал, когда она отвлеклась на молодую женщину. Та вызвалась помочь в очереди за кофе.

Лидия Доротенко играла эпизодические роли более чем в ста фильмах и сериалах. Её можно было увидеть в «Брате», «Улицах разбитых фонарей», «Морфии». В последние годы её видят в петербургском метро. Женщина часами сидит в переходе станции «Гостиный двор». «Отдыхаю сейчас от домашнего, от того, что со мной сделали», — говорит она, не вдаваясь в подробности.

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Комментарии
4
Koma2024
1 час
«Отдыхаю сейчас от домашнего, от того, что со мной сделали» - а что с ней сделали-то?
9266996547
2 часа
вроде как в прошлых комментариях писали что она эту историю о пропаже пенсии не первый год рассказывает на гостинке
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