Из «Зенита» лишь четверо. Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи в ноябре

Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьский сбор. В перечень вошли 39 футболистов, сообщает пресс-служба РФС 28 октября.

Главный тренер Валерий Карпин включил в список лишь четверых игроков «Зенита»: вратаря Евгения Латышонка, защитников Вячеслава Караваева и Юрия Горшкова, полузащитника Андрея Мостового. Последний накануне забил гол в ворота московского «Локомотива».

Учебно-тренировочные сборы пройдут в Краснодаре на базе «Четук».

Сборная России 15 ноября в Краснодаре сыграет с Брунеем, а 19 ноября в Волгограде — с Сирией.