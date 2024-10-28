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Спорт Из «Зенита» лишь четверо. Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи в ноябре

Из «Зенита» лишь четверо. Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи в ноябре

1 577
2 комментария

Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьский сбор. В перечень вошли 39 футболистов, сообщает пресс-служба РФС 28 октября.

Главный тренер Валерий Карпин включил в список лишь четверых игроков «Зенита»: вратаря Евгения Латышонка, защитников Вячеслава Караваева и Юрия Горшкова, полузащитника Андрея Мостового. Последний накануне забил гол в ворота московского «Локомотива».

Учебно-тренировочные сборы пройдут в Краснодаре на базе «Четук».

Сборная России 15 ноября в Краснодаре сыграет с Брунеем, а 19 ноября в Волгограде — с Сирией.

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Комментарии
2
Mies
1 час
Серьезные соперники. Расширенный состав, позволит расширить расширение а атаке.
Гость
1 час
слухи ходят, что сборная Эритреи согласилась на товарищеский матч с нами. Приедут и обыграем их как детей. А они потом могут даже политическое убежище у нас попросить, и контракты подпишут.
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