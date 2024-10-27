«Вопросы к судейству с первой минуты». Как «Зенит» вничью пободался с «Локомотивом»

Матч «Зенит» — «Локомотив» стал главным боевиком 13 тура чемпионата РПЛ. В Петербурге встретились вторая и третья команды чемпионата, разница между которыми — два очка. И тем и другим победа была нужна и с точки зрения дальнейшей погони за «Краснодаром». Не все получилось, но было без эмоций и нескольких травм с поля, кажется, никто не ушел.

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У «Зенита» на поле с первых минут вышли: Евгений Латышонок, Дуглас Сантос (капитан команды), Нино, Нуралы Алип, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Лусиано.

«Локомотив» сразу перешел на жесткую игру кость в кость. Сначала в центральном круге Дмитрий Баринов врезал по ногам Венделу. Бразильцу даже понадобилось вызвать на поле медиков. Потом Дмитрий Воробьев приложил Барриоса, а чуть позже он же буквально снес Мантуана ударом по ахиллам. И только после этого главный судья встречи Сергей Карасев показал «железнодорожнику» первую желтую карточку в матче. Хотя причин сделать это раньше было достаточно.

Концовка первого тайма осталась за «Локомотивом». На 40-й минуте Сесар Монтес после навеса с углового без помеха бил головой, но промахнулся. А на второй дополнительной минуте Алексей Батраков в штрафной отдал в касание на Воробьева, но тот выстрелил над перекладиной. Между этими моментами второй «горчичник» в игре получил Вендел за жесткий удар Воробьеву по ногам.

На старте второго тайма «Зенит» вышел вперед после гола Андрея Мостового.

На 59-й минуте по желтой карточке получили Вендел и Батраков. Игроки пободались и немного поборолись. Изящнее всех выступил Алип.

На 68 минуте Батраков сравнял, пробив с лету после подачи только что вышедшего на замену Сергея Пеняева.

Дальше уже главный тренер «Зенита» Сергей Семак решил внести изменения в ход матчами заменами. Одновременно вышли Артур и Александр Соболев вместо Гонду и Клаудиньо. Обе замены оказались полным провалом. Артура к тому же через 15 минут заменили обратно на Александра Ерохина.

«Его замена обратной была связана с тем, что мы исполняли стандартное положение. Уже практически дополнительное время начиналось. Мы много атаковали, было много фланговых передач. Мы посчитали, что в данном случае важно выпустить еще одного высокорослого игрока, тем более мы знаем, что Ерохин может забить, у него хорошее чувство позиции, он хорошо играет на стандартных положениях, поэтому эта замена связана не с тем, что Артур сыграл плохо», — объяснял позже Сергей Семак.

Следом Батраков совершил самое спорное действие в матче. 19-летний футболист в середине поля на скорости срубил Мантуана, уже имея желтую карточку. Однако Сергей Карасев момент проигнорировал. Уже после игры большинство экспертов по судейству (некоторые с оговорками) сошлись во мнении, что это была вторая желтая карточка, а значит удаление.

Впрочем, Мантуан в долгу не остался и на первой добавленной минуте сам жестко срубил Батракова. Игроку «Локомотива» пришлось покинуть поле, хромая. Началась потасовка, за которую Карасев показал еще четыре желтые карточки.

И только финальный свисток сумел окончательно погасить бурлящие через край эмоции. Матч закончился боевой (даже с перебором) ничьей 1:1.

«Хороший матч получился с точки зрения эмоций и борьбы. Держал в напряжении до финального свистка. Жалко, что мы не смогли победить. Что касается нашей игры, то, конечно, могли забить больше, но в обороне были у нас проблемы сегодня. Немножко недорабатывали, позволили соперникам создавать острые моменты. Думаю, болельщикам понравилось», — прокомментировал итоги матча Сергей Семак.

Главный тренер «Зенита» несколько раз повторил про проблемы в обороне. В ответ на это журналисты спросили, значит ли это, что в стартовый состав вернется защитник Эракович.

«Возможно. Но моменты у наших ворот возникали, скорее, от наших ошибок, и я не имею в виду только тех четырех человек, которые у нас номинально являются защитниками, а игру команды в целом в обороне. Наш пропущенный мяч, и тот же момент, который был на 86-й минуте у „Локомотива“, связаны с нашей неудачной игрой. В первом случае был обрез, неудачно вынесли мяч. Во втором моменте Дуглас пытался сохранить мяч, и опять — обрез, опасный момент, стандартное положение. Немножко не хватило концентрации», — ответил Семак.

Спросили наставника сине-бело-голубых и про судейство, в частности о моменте с фолом Батракова, за который его не удалили.

«У меня с первой минуты возникли вопросы к судейство. Почему и за что давались карточки, или наоборот не давались. Но об этом бесполезно говорить. Да и не хочется», — признался Семак.

Между тем в таблице «Зенит» сравнялся по очкам с «Краснодаром», но по дополнительным показателям остался на второй строчке. При этом краснодарцы уже завтра сыграют в Самаре против «Крыльев Советов» и могут оторваться на три очка.