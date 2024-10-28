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Недвижимость Туризм Отдых в гармонии с природой. Чем привлекают туристов краснодарские глэмпинги

Отдых в гармонии с природой. Чем привлекают туристов краснодарские глэмпинги

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В Краснодарском крае набирает силу тренд на отдых в глэмпингах и кемпингах — палатках либо домиках со всеми удобствами посреди дикой природы.

Такие экоотели особенно востребованы у жителей крупных городов, которые отдают предпочтение активному отдыху, но при этом не хотят тратить много времени на дорогу до природных красот и терять в комфорте. Жилье можно выбрать на любой вкус и в соответствии с погодой: двухуровневые деревянные дома, палатки над помостами, тент-хаузы с гамаками, утепленные сферы и даже юрты.

Внутри в зависимости от класса глэмпинга есть все необходимое, от кондиционеров и кроватей до гардеробной. Машину гости могут оставить на парковке, еду при желании готовить на мангале или в специально оборудованных кухнях. На территории обязательно есть души и бани, в некоторых — кафе с обычным и вегетарианским меню, лаунж-зоны и даже магазины с продуктами, а если у гостей есть своя палатка, они могут поставить ее в специально оборудованной для этого зоне. В общем, по уровню комфорта многие глэмпинги не уступают городским отелям.

Главное преимущество такого отдыха — расположение. Глэмпинги Краснодарского края находятся рядом с термальными и целебными источниками, у моря, на поросших лесом плато с видом на красивейшие пейзажи. Здесь можно заниматься картингом, ездить по окрестностям на лошадях, лазать по скалам, гулять по лесным и горным тропам. Оборудование для активных видов спорта сдается в аренду, как и рыболовные снасти для тех, кто предпочитает сидеть на берегу с удочкой и ужинать собственноручно пойманной рыбой.

Для любителей агротуризма существуют глэмпинги, расположенные прямо на фермах. Гости живут на свежем воздухе, завтракают, обедают и ужинают экологически чистыми продуктами, при желании — помогают ухаживать за симпатичными кроликами и кормить кур. Из такого экоотеля можно привезти домой не только множество впечатлений, но и забавную фотосессию в стиле кантри.

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