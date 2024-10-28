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Город Борис Вишневский* досрочно сложит мандат депутата Заксобрания

Борис Вишневский* досрочно сложит мандат депутата Заксобрания

7 970
61 комментарий
Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

Борис Вишневский* досрочно сложит мандат депутата Заксобрания Петербурга. Парламент рассмотрит вопрос о сложении полномочий с Вишневского 30 октября, сообщил депутат в своем телеграм-канале.

Заксобрание должно в двух чтениях принять соответствующий проект постановления.

Минюст внес депутата в реестр иноагентов 29 марта 2024 года. В решении говорилось, что парламентарий «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине», а также распространял «недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике».

По закону у депутатов, получивших статус иностранного агента до вступления в силу закона о лишении их полномочий и запрете избираться, есть время до 10 ноября, чтобы снять с себя этот статус.

«Фонтанка» писала, как Борис Вишневский пытался оспорить решение Минюста, однако суд отказал депутату. В качестве доказательства законности его статуса в суде были приведены эфиры на YouTube-каналах с участием парламентария.

* Минюст РФ признал иностранным агентом.

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Комментарии
61
михаил.ру
1 час
порядочный Гражданин!!!
281614283
2 часа
"Благонадежность — это клеймо, для приобретения которого необходимо сделать какую-нибудь пакость". Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
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