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Происшествия Легковая на скорости протаранила автобус в Невском районе. ДТП попало на видео

Легковая на скорости протаранила автобус в Невском районе. ДТП попало на видео

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6 комментариев

Автобус и легковой автомобиль не поделили перекресток в Невском районе Петербурга. Момент столкновения попал на видео, кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 28 октября.

Дорожный инцидент произошел накануне около шести вечера. По предварительным данным, автобус при повороте с улицы Седова на проспект Елизарова зацепил встречный «Фольксваген». Обошлось без пострадавших

Судя по видео, пассажирский транспорт начинает поворот, и в него на скорости влетает встречный автомобиль. У последнего полностью разбит капот.

Еще одно ДТП с участием сразу двух автобусов и легкового автомобиля произошло утром 27 октября на площади Восстания. В результате 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

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Комментарии
6
AndrewBarsik
2 часа
Может всё таки вернуться к доброй советской традиции и принимать на работу водителями автобусов только тех, у кого есть водительское удостоверение соответствующей категории, а не только миграционная карта.
260786601
2 часа
Автобус при повороте налево НЕ пропустил транспорт двигающийся во встречном направлении.
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