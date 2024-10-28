Легковая на скорости протаранила автобус в Невском районе. ДТП попало на видео

Автобус и легковой автомобиль не поделили перекресток в Невском районе Петербурга. Момент столкновения попал на видео, кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 28 октября.
Дорожный инцидент произошел накануне около шести вечера. По предварительным данным, автобус при повороте с улицы Седова на проспект Елизарова зацепил встречный «Фольксваген». Обошлось без пострадавших
Судя по видео, пассажирский транспорт начинает поворот, и в него на скорости влетает встречный автомобиль. У последнего полностью разбит капот.
Еще одно ДТП с участием сразу двух автобусов и легкового автомобиля произошло утром 27 октября на площади Восстания. В результате 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.