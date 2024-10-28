В Ленобласти уроженец Нальчика расстрелял машину такси

Автомобиль таксиста превратился в дуршлаг после поездки в СНТ «Строитель» в Коммунаре. Перед шлагбаумом машину расстрелял пассажир. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 октября.

Накануне ночью в полицию обратился 33-летний водитель такси по имени Иван. Мужчина рассказал, что привез пьяного клиента в садоводство. В пути между ними произошел конфликт. После завершения поездки пассажир заблокировал шлагбаум, а затем вернулся на квадроцикле, выстрелил в сторону автомобиля и уехал. По всей видимости, мужчина стрелял дробью, так как на багажнике «Соляриса» осталось множество мелких отверстий.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний уроженец Нальчика по имени Ашот. Гатчинским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Фигурант помещен в изолятор. Известно, что никакое огнестрельное оружие им не регистрировалось.