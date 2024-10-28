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Происшествия В Ленобласти уроженец Нальчика расстрелял машину такси

В Ленобласти уроженец Нальчика расстрелял машину такси

4 954
8 комментариев

Автомобиль таксиста превратился в дуршлаг после поездки в СНТ «Строитель» в Коммунаре. Перед шлагбаумом машину расстрелял пассажир. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 октября.

Накануне ночью в полицию обратился 33-летний водитель такси по имени Иван. Мужчина рассказал, что привез пьяного клиента в садоводство. В пути между ними произошел конфликт. После завершения поездки пассажир заблокировал шлагбаум, а затем вернулся на квадроцикле, выстрелил в сторону автомобиля и уехал. По всей видимости, мужчина стрелял дробью, так как на багажнике «Соляриса» осталось множество мелких отверстий.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний уроженец Нальчика по имени Ашот. Гатчинским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Фигурант помещен в изолятор. Известно, что никакое огнестрельное оружие им не регистрировалось.

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Комментарии
8
AndrewBarsik
1 час
Возмутительно! В Нальчике живут замечательные гостеприимные и хорошо воспитанные люди. А вот все агрессивные психопаты почему-то последние несколько лет приезжают в Санкт-Петербург и ближайшие города Ленобласти. Наверное для них какая-то специальная программа переселения организована, которую власти держат в тайне от граждан.
169991062
52 минуты
уехал бы этот мальчик в в свой солнечный Нальчик...
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