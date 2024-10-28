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Общество Началась шестидневная рабочая неделя

Началась шестидневная рабочая неделя

3 059
10 комментариев

Сегодня в России началась длинная рабочая неделя, она продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября. Суббота, 2 ноября, — сокращенный рабочий день, на час меньше. Отдыхать мы будем в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября, когда отмечается День народного единства.

2 ноября стал рабочим, поскольку выходной перенесли на 30 апреля. Зато следующая неделя будет четырёхдневной.

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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Комментарии
10
Cashmare
1 час
шестидневная рабочая неделя - это просто праздник какой-то! предлагаю первые три дня отмечать столь знаменательное событие
Dr. Jones
1 час
Вот наворотили-то. Проще и удобней было сделать дополнительный выходной, 4 ноября, без всяких переносов. Добавили бы в майские лишний день, раз так хочется, но с ноября-то зачем убирать?
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