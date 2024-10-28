Началась шестидневная рабочая неделя

Сегодня в России началась длинная рабочая неделя, она продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября. Суббота, 2 ноября, — сокращенный рабочий день, на час меньше. Отдыхать мы будем в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября, когда отмечается День народного единства.

2 ноября стал рабочим, поскольку выходной перенесли на 30 апреля. Зато следующая неделя будет четырёхдневной.

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.