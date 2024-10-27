«Требовал цену вдвое выше, чем в приложении». В Химках пассажир в такси получил четыре удара отвёрткой

Водитель такси напал на пассажира в подмосковных Химках. По предварительной информации, мужчины не договорились о размере оплаты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает 27 октября Следственный комитет Московской области.

По данным следствия, конфликт возник после того, как водитель попросил своего клиента заплатить за поездку сумму, которая была вдвое выше, чем показывало приложение. Пассажир отказался и получил четыре удара отверткой. Его экстренно госпитализировали.

Подозреваемого — уроженца и гражданина Киргизии — задержали. Его возраст не уточняется. Суд отправил его под стражу. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве до смерти избили доктора искусствоведения и писательницу Раису Кирсанову. К ней в квартиру пробрался нетрезвый приезжий из Киргизии, который несколько раз ударил 78-летнюю женщину по голове, а потом уснул. Мужчина задержан. Мотивы своего поступка он объяснить не смог, объяснив, что ничего не помнит.