КХЛ оштрафовала «Спартак» и обвинила Ротенберга в дискредитации. А почему они на самом деле поругались

КХЛ спустя два дня после скандального матча «Спартак» — «СКА» все-таки выступила с собственным заявлением. Лига приняла решение оштрафовать «Спартак» за поведение болельщиков, а также вынесла предупреждения СКА и лично его главному тренеру Роману Ротенбергу.

В КХЛ подчеркнули, что по результатам анализа аудио- и видеозаписей матча эксперты не услышали организованных матерных кричалок от фанатов «Спартака», о которых так эмоционально после игры говорил Роман Ротенберг.

При этом в КХЛ согласились с тем, что болельщики «Спартака» скандировали в адрес СКА кричалки оскорбительного характера. Видимо, речь идет о том, что «СКА — позор российского хоккея».

Лига напомнила, что в соответствии с пунктами 4.8 и 4.10 Правил поведения, на спортивных объектах запрещено использовать оскорбительные и дискредитирующие выражения, а также совершать действия, порочащие честь и достоинство других лиц. За это «Спартак» оштрафовали. КХЛ планирует обсудить с руководителями обоих клубов меры по предотвращению подобных инцидентов.

КХЛ отметила, что игроки СКА отвечали на скандирования жестами, которые противоречат пункту 1.19 статьи 55 Спортивного регламента, запрещающему действия, провоцирующие конфликты и беспорядки среди зрителей. В связи с этим СКА вынесено предупреждение о недопустимости подобных действий со стороны игроков в будущем. Тут сложно сказать, о каких именно жестах идет речь. В трансляцию попал только момент, когда нападающий Сергей Плотников показывал большой палец спартаковским трибунам. Мягко говоря, в матчах КХЛ часто и не такое можно увидеть.

КХЛ также указала, что высказывания Романа Ротенберга в послематчевом интервью и на пресс-конференции содержали «эмоциональные и недостоверные суждения», что противоречит требованиям регламента по маркетингу и коммуникациям, согласно которому тренер должен давать объективные комментарии, избегая излишней эмоциональности. За это СКА и Ротенбергу вынесли предупреждение.

«Лига рекомендует руководителям СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного», — отмечается в пресс-релизе.

Это самая смешная часть официального заявления, потому что Роман Ротенберг помимо должности главного тренера также занимает пост заместителя Председателя Совета директоров Хоккейного клуба СКА. То есть с точки зрения лиги он должен принять меры в отношении самого себя. А если вспомнить, что Роман Ротенберг входит в состав совета директоров КХЛ, то можно почувствовать приближении шизофрении.

Если серьезно, лига заняла довольно взвешенную позицию. Кажется, что «Спартак» пострадал сильнее — все-таки москвичам выписали реальные штрафы. С другой стороны, красно-белые были организаторами матча и отвечали за его проведение. Отсюда и повышенная ответственность. В то же время СКА и Роману Ротенбергу, судя по тону, вынесли последние предупреждения, а обращение к «руководству» вполне может быть (и так, скорее всего и есть) адресовано главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

Вообще, не удивительно, что полыхнуло именно в матче «Спартак» — СКА. В КХЛ есть исторические дерби («Лада» — «Динамо», ЦСКА — «Спартак»), есть региональные («Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Адмирал» — «Амур»), есть даже «газовые» (СКА — «Авангард»). Но именно у противостояния СКА и «Спартака» есть свой особенный, невидимый для окружающих нерв, суть которого в том, что главный покровитель столичной команды — миллиардер Геннадий Тимченко, еще недавно был главным человеком в СКА.

В 2011 году Геннадий Тимченко сменил Александра Медведева на посту председателя совета директоров клуба СКА. Однако в 2015 году бизнесмен получил «убедительную просьбу» от Владимира Путина вернуть к жизни московский «Спартак». Дела у москвичей тогда шли совсем плохо: их единственный спонсор «Инвест Банка» прекратил свое существование из-за отзыва лицензии. Сезон 2013-2014 команда пропустила. Спустя год красно-белые вернулись, заручившись финансовой и моральной поддержкой Тимченко.

В отличии от того же СКА, где Тимченко все равно приходилось считаться с мнением главы «Газпрома» Алексея Миллера, в «Спартаке» бизнесмен полностью взял под контроль все процессы. При этом пост председателя совета директоров СКА он официально покинул только в 2023 году, хотя фактически перестал принимать активное участие в жизни команды задолго до этого. Сложно сказать, почему это произошло, но злые языки говорят, что Тимченко не смог поладить с Ротенбергом, чье влияние в СКА становилось все сильнее. Их противостояние неоднократно выходило за рамки КХЛ.

Так, например, сборную для участия на Олимпиаде в Пекине в 2022 году изначально должен был возглавить Олег Знарок — кандидатура Романа Ротенберга. Однако буквально в последний момент все переиграли и формирование национальной команды отдали в руки Алексею Жамнову — человеку Тимченко, работавшему генменеджером возрожденного «Спартака». В итоге в столицу Китая отправилось всего четыре игрока СКА. Для сравнения на Олимпиаде-2018 в сборной России, которую собирал Ротенберг, было 15 игроков из петербургского клуба. Тут, правда, у главного тренер СКА есть серьезный аргумент: он-то в 2018-м году выиграл золото, а Жамнов — всего-то серебро.

Другой эпизод противостояния сложился вокруг «СКА Арены», которую строили структуры Тимченко. СКА под руководством Романа Ротенберга до последнего не хотел переезжать на самую большую хоккейную арену в мире. В итоге финал сезона 2023/24 все-таки провели там. СКА выбыл во втором раунде, что стало худшим результатом за десять лет. В армейском клубе арену публично признали не совсем готовой к большому хоккею (а не публично — не совсем везучей), и в итоге команда Романа Ротенберга с облегчением вернулась в Ледовый дворец на проспекте Пятилеток.

В 2023 году Тимченко переизбрали на пост председателя совета директоров КХЛ. И хотя Роман Ротенберг тоже входит в состав совета, он действительно часто высказывается в адрес лиги, как это было после того же матча против «Спартака». Так что да, во многих смыслах СКА и «Спартак» — это действительно теперь главные матчи в КХЛ, где пересекаются интересы самых важных людей российского хоккея.