На борту аварийного Ан-2 на Ставрополье находились 8 взрослых и ребенок

При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае 27 октября травмы получили четыре человека. Росавиация классифицировала произошедшее как аварию.

Источник: МЧС Ставропольского края

ЧП произошло вблизи Есентуков. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились девять человек, среди которых восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, троим потребовалась госпитализация. К месту происшествия были направлены 11 спасателей и 5 машин спецтехники.

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«Ан-2 (регистрационный номер RA-33623) эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания „Авиахим Югтост 26“: имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ», — сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко

Расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона, пилот мог потерять контроль над воздушным судном после того, как задел линию электропередачи.

Ранее глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко писал, что причиной жесткой посадки Ан-2 могла стать потеря мощности. Он также сообщал о двух пострадавших — девушке и командире судна.