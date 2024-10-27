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Происшествия На борту аварийного Ан-2 на Ставрополье находились 8 взрослых и ребенок

На борту аварийного Ан-2 на Ставрополье находились 8 взрослых и ребенок

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2 комментария

При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае 27 октября травмы получили четыре человека. Росавиация классифицировала произошедшее как аварию.

ЧП произошло вблизи Есентуков. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились девять человек, среди которых восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, троим потребовалась госпитализация. К месту происшествия были направлены 11 спасателей и 5 машин спецтехники.

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«Ан-2 (регистрационный номер RA-33623) эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания „Авиахим Югтост 26“: имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ», — сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко

Расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона, пилот мог потерять контроль над воздушным судном после того, как задел линию электропередачи.

Ранее глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко писал, что причиной жесткой посадки Ан-2 могла стать потеря мощности. Он также сообщал о двух пострадавших — девушке и командире судна.

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Комментарии
2
VKuser279092
20 минут
"Жёсткая посадка", это когда ЛА совершает посадку на штатную ВПП с превышением вертикальной скорости, что приводит к превышению перегрузок, или, даже, отскоку от полосы. Всякие "посадки" в лес, на поле, в реку, это аварии и катастрофы.
ixform
43 минуты
известно где провода линии электропередач неизвестно то, почему ему диспетчеры дали эшелон взлёта чтобы убить всiх
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