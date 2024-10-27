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Происшествия Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье. На борту было девять человек

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье. На борту было девять человек

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4 комментария

На Ставрополье самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту находилось девять человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону 27 октября.

По предварительной информации, инцидент произошел вблизи станицы Суворовская. Обошлось без погибших.

Судя по кадрам в Сети, воздушное судно приземлилось в лесополосе, кабина оказалась частично разрушена.

ЧП также подтвердил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко. «Друзья, на территории нашего округа, вблизи города Ессентуки, произошло ЧП», — написал он в своем Telegram-канале.

На борту находилось девять человек, двое из которых пострадало. Предварительно, причиной случившегося могла стать потеря мощности.

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Комментарии
4
Vikilein
52 минуты
Удивительно, что этот антиквариат ещё летает.
ixform
21 минута
ну, там, типа вот есть воздушная подушка в автомобиле неужели нельзя сделать что-то более громоздкое для целого вертолёта он пусть когда упадёт то удар смягчит такая вот вещь Вам какая разница чем заниматься если всё время находят воров и вот займитесь таким вещами сразу 4 контракта в разных НИИ и ВУЗах или там эти.. гаражные производства суть задачи смягчить удар авиасредства известно что они падают из-за отказа техники потому что ошибка пилота это просто невозможно
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