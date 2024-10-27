Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье. На борту было девять человек

На Ставрополье самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту находилось девять человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону 27 октября.

По предварительной информации, инцидент произошел вблизи станицы Суворовская. Обошлось без погибших.

Судя по кадрам в Сети, воздушное судно приземлилось в лесополосе, кабина оказалась частично разрушена.

ЧП также подтвердил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко. «Друзья, на территории нашего округа, вблизи города Ессентуки, произошло ЧП», — написал он в своем Telegram-канале.

На борту находилось девять человек, двое из которых пострадало. Предварительно, причиной случившегося могла стать потеря мощности.