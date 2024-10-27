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Происшествия Врачи Педиатрического университета спасли девочку с застрявшим в горле куриным хрящом

Врачи Педиатрического университета спасли девочку с застрявшим в горле куриным хрящом

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В Петербурге врачи Педиатрического университета спасли школьницу с застрявшим в горле куриным хрящом. 11-летнюю девочку экстренно госпитализировали из Псковской области, дышала она уже с трудом. Подробности хирургического вмешательства рассказали в пресс-службе медучреждения 27 октября.

Школьница поступила к псковским врачам с инородным телом в подголосовом отделе гортани. По запросу Псковской областной клинической больницы пациентку доставили в Петербург, где ее ожидала бригада ведущих специалистов разных профилей.

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К петербургским врачам ребенок поступил с нарушением дыхания на интубационной трубке, ее сразу положили на операционный стол. «При осмотре гибким эндоскопом были обнаружены инородное тело и обилие фибринозных наложений. У ребёнка уже были признаки воспаления», — говорится в сообщении.

Операция велась под общим наркозом. При прямой ларингоскопии в гортани выявили крупный хрящ, располагавшийся ниже голосовых складок. «Для извлечения он был фиксирован зубчатыми микро щипцами, свёрнут для сокращения объема и на задержке дыхания удалён», — уточнили специалисты. После хрящ отправили на гистологию.

Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Ранее «Фонтанка» писала, что врачи Педиатрического университета провели операцию по восстановлению пальцев ребенка, кисть которого попала в ступени эскалатора.

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