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Общество В Петербурге 11 человек лишились российского гражданства, проигнорировав воинский учет

В Петербурге 11 человек лишились российского гражданства, проигнорировав воинский учет

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2 комментария

В Петербурге по решению правоохранительных органов более десяти человек лишены российского гражданства. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Соответствующее решение связано с неисполнением обязанности по постановке на воинский учет. Так, сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД во взаимодействии с Военными комиссариатами города и области выявили 11 нарушителей.

Среди доставленных в отдел оказались не только прибывшие из стран ближнего зарубежья, но и из других государств. Теперь им придется определиться со своим правовым статусом, в противном случае их ждет выдворение.

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Петербурге проводят регулярно. Только за первую половину осени сотрудники полиции провели проверки в том числе в районе Сенного рынка и в Апраксином дворе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от первоначальной постановки на воинский учет. Поправка дополнила законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве РФ».

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Комментарии
3
282556445
3 минуты
Зато живы будут.
asgart
9 минут
почему бы не лишать гражданства всех чебуреков не пришедших в военкомат, а не вылавливать по одному
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