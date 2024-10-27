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Власть Путин заявил об ускорении темпов наступления ВС РФ по всей линии фронта

Путин заявил об ускорении темпов наступления ВС РФ по всей линии фронта

1 864
15 комментариев

По всей линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются вперед, а темпы их наступления увеличиваются, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит журналист Павел Зарубин 27 октября.

«После интервью Владимир Путин рассказал нам о последних докладах, которые он получил от военных», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Так, глава государства сообщил, что по всей линии боевого соприкосновения российская армия продвигается вперед и успешно выполняет поставленные задачи. Темпы наступления продолжают расти.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Владимир Путин заявил, что между Россией и Украиной «недавно» планировалось проведение мирных переговоров в Турции, однако состояться им не удалось. Со слов главы государства, президент Украины Владимир Зеленский отказался от мирных переговоров на следующий день после того, как Россия дала согласие. Отказ может быть связан с дальнейшей необходимостью отмены военного положения, после которой последуют выборы президента, указал президент РФ.

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Комментарии
15
280088450
28 минут
Я тоже иногда вижу приятные сны...
Панкихой
18 минут
И так третий год.
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