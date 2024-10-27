В Петербурге развели Благовещенский мост

Благовещенский мост развели в Петербурге днем 27 октября. Внеплановая раводка продлится с 11 до 13 часов для съемок фильма, сообщали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

В центре города снимают фильм «Непреклонный возраст». Местами движение автомобилей будут перекрывать. С 10:00 до 13:00 будет запрещен проезд у съездов с Благовещенского моста.

На Васильевском острове движение ограничит Андреевский крестный ход, посвященный Дню народного единства.