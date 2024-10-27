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Общество В семи регионах России за ночь сбили более полусотни украинских беспилотников

В семи регионах России за ночь сбили более полусотни украинских беспилотников

1 830
8 комментариев

Более пятидесяти украинских беспилотников сбили за минувшую ночь в семи регионах России. Подробности 27 октября сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, атаки совершались БПЛА самолетного типа. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 аппарат.

18 дронов перехватили над Тамбовской областью, 16 сбили над Белгородской. По четыре уничтожили над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три БПЛА — над территорией Воронежской области, один — над Курской.

Накануне вечером средства ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в четырех регионах. По четыре беспилотника были сбиты над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один над Брянской.

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Комментарии
8
AndrewBarsik
1 час
И только расположенные в хорошо охраняемых коттеджных посёлках Подмосковья уютные дома тех, кто всё затеял, не оказываются под атакой БПЛА.
VKuser174198221
1 час
С БПЛА- понятно! А обломки? Обломки куда попали?
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