В семи регионах России за ночь сбили более полусотни украинских беспилотников

Более пятидесяти украинских беспилотников сбили за минувшую ночь в семи регионах России. Подробности 27 октября сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, атаки совершались БПЛА самолетного типа. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 аппарат.

18 дронов перехватили над Тамбовской областью, 16 сбили над Белгородской. По четыре уничтожили над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три БПЛА — над территорией Воронежской области, один — над Курской.

Накануне вечером средства ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в четырех регионах. По четыре беспилотника были сбиты над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один над Брянской.