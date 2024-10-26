Ещё 13 БПЛА сбиты за два часа в четырёх регионах

Вечерние атаки продолжились. За два часа, с 20:00 до 22:00 мск, средства ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в четырёх регионах. По четыре беспилотника были сбиты над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один над Брянской, отчитывается Минобороны.

До этого за полчаса, с 19:20 до 19:50, в Брянской области перехватили 12 БПЛА.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, люди не пострадали. Губернаторы других регионов о последствиях пока не рассказывали.