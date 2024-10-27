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Общество Грибы не отпускают, сезон не закрывается. Из леса носят полные корзины

Грибы не отпускают, сезон не закрывается. Из леса носят полные корзины

1 026
4 комментария

Многие петербуржцы воспользовались хорошей погодой 26 октября и отправились не только в парки, но и в лес. Это удивительно, но некоторые всё ещё набирают полные корзины.

До сих пор находят знакомые всем лисички, подосиновики, маслята, моховики, даже белые.

Другая категория грибов — менее известные, в том числе типично осенни. Это трубчатые лисички, козлята, дымчатые и фиолетовые рядовки, зонтики, фламмулина. Из ягод есть клюква.

В воскресенье погода снова будет подходящей для прогулок, так что у вас есть возможность продлить грибной сезон.

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Комментарии
4
Сила в Правде!!
25 минут
зачем эту грязь есть не понимаю.
Гость
18 минут
- Ну что, за грибников? - Господи, посмотрел фотки - будто бы закусил уже! Ну, давай, за Дары Природы и за Собирателей!..)
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