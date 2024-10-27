Грибы не отпускают, сезон не закрывается. Из леса носят полные корзины

Многие петербуржцы воспользовались хорошей погодой 26 октября и отправились не только в парки, но и в лес. Это удивительно, но некоторые всё ещё набирают полные корзины.

До сих пор находят знакомые всем лисички, подосиновики, маслята, моховики, даже белые.

Другая категория грибов — менее известные, в том числе типично осенни. Это трубчатые лисички, козлята, дымчатые и фиолетовые рядовки, зонтики, фламмулина. Из ягод есть клюква.

В воскресенье погода снова будет подходящей для прогулок, так что у вас есть возможность продлить грибной сезон.