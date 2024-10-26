С помощью камер «Безопасного города» в Петербурге удалось раскрыть 85% угонов

С помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в первом полугодии 2024 года выявлено 358 преступлений и зафиксировано почти 2 тысячи ДТП с общественным транспортом. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Смольного.

Благодаря «Безопасному городу» наблюдается сокращение числа преступлений в общественных местах и на улицах. Раскрыто 853 преступлений, в том числе около 85% угонов, найдены 50 человек, находившихся в федеральном розыске. Почти половину удалось обнаружить благодаря средствам видеоаналитики.

Помимо служб безопасности комплекс помогает и другим учреждениям. Нейросеть ГАТИ анализирует видеопотоки более чем с тысячи камер для выявления нарушений благоустройства. КГА использует при учёте объектов благоустройства, для контроля за капремонтом зданий и для выявления административных правонарушений. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению собирает информацию о дефектах, ведет дистанционный контроль по устранению нарушений на инженерных сетях.