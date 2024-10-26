Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

ю-з.

 767мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
Правосудие без ГАС
Гадание по ставке ЦБ
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Премьер Белоруссии в Петербурге
Нападение в Окее на Космонавтов
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Город С помощью камер «Безопасного города» в Петербурге удалось раскрыть 85% угонов

С помощью камер «Безопасного города» в Петербурге удалось раскрыть 85% угонов

1 054
7 комментариев

С помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в первом полугодии 2024 года выявлено 358 преступлений и зафиксировано почти 2 тысячи ДТП с общественным транспортом. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Смольного.

Благодаря «Безопасному городу» наблюдается сокращение числа преступлений в общественных местах и на улицах. Раскрыто 853 преступлений, в том числе около 85% угонов, найдены 50 человек, находившихся в федеральном розыске. Почти половину удалось обнаружить благодаря средствам видеоаналитики.

Помимо служб безопасности комплекс помогает и другим учреждениям. Нейросеть ГАТИ анализирует видеопотоки более чем с тысячи камер для выявления нарушений благоустройства. КГА использует при учёте объектов благоустройства, для контроля за капремонтом зданий и для выявления административных правонарушений. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению собирает информацию о дефектах, ведет дистанционный контроль по устранению нарушений на инженерных сетях.

«Будем продолжать развитие «Безопасного города». Это важный вклад в создание защищённой городской среды», – отметил губернатор Александр Беглов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Безопасный город АПК Безопасный город Угоны Статистика преступлений
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
40 минут
85% от зарегестрированных? совершенных? еще каких-то? яснее выражайтесь, яснее, вы не на докладе у верховного
Ипсилон Ц
25 минут
у нас во дворе две шкоды стоят без номеров уже год.. разве так можно без номеров автомобиль чтобы был? иногда они куда-то уезжают.. это около сауны где приститутки .. и полиция такая спокiйная спокiйная
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Новости компаний
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35