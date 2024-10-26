«Что-то взорвалось, белые искры были». Пожар собрал пробку на КАД

На КАД вечером 26 октября образовалась пробка из-за пожара. Кадры горящего автомобиля прислали «Фонтанке» читатели и публикуют очевидцы в соцсетях.

По данным ГУ МЧС , в 20:12 поступил вызов на 74-й километр внутреннего кольца, там загорелся Volkswagen. Очевидцы сообщают, что машина сгорела полностью. Дым было видно с верхних этажей соседнего ЖК. «Что-то взорвалось, белые искры были», — рассказывают читатели.

В МЧС сообщили, что к 20:35 пожар ликвидировали, горение происходило по всей площади автомобиля. К ликвидации пожара привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава.