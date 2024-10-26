«Что-то взорвалось, белые искры были». Пожар собрал пробку на КАД

На КАД вечером 26 октября образовалась пробка из-за пожара. Кадры горящего автомобиля прислали «Фонтанке» читатели и публикуют очевидцы в соцсетях.
По данным ГУ МЧС, в 20:12 поступил вызов на 74-й километр внутреннего кольца, там загорелся Volkswagen. Очевидцы сообщают, что машина сгорела полностью. Дым было видно с верхних этажей соседнего ЖК. «Что-то взорвалось, белые искры были», — рассказывают читатели.
В МЧС сообщили, что к 20:35 пожар ликвидировали, горение происходило по всей площади автомобиля. К ликвидации пожара привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что заняты полоса безопасности и первая полоса. Обошлось без пострадавших.
По данным «Яндекса», пробка растянулась примерно на 2 километра, от развязки с Дачным проспектом.
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